Кива: люди з інвалідністю повинні мати можливість відстоювати свої права

"Ми створили координаційну раду для того, щоб ваші представники (людей з інвалідністю - ред.) могли контролювати дії керівництва УТОС і УТОГ. Таким чином, люди, яким ви довіряєте, будуть представляти і захищати ваші права", - сказав він.



І.Кива також заявив, що до нього надходять звернення, в яких йдеться про факти системного розкрадання майна УТОС і УТОГ, цілеспрямованого банкрутства підприємств і доведення гуртожитків до жахливого стану.



"Керівництво цих організацій наживається на слабочуючих та слабозрячих. Вони здають в оренду приміщення, отримують сотні тисяч гривень, а звітності ніхто не бачить. Але ми наведемо порядок. Щорічно, щоквартально в кожній області ми будемо проводити аудит і перевіряти, куди направляються отримані кошти", - підкреслив він.



При цьому глава СПУ додав, що відповідні запити на проведення аудиту будуть направлені до Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури.



У свою чергу представник департаменту комунікацій МВС України зазначив, що створення ради допоможе відомству у співпраці з громадськими організаціями.



Як повідомлялося, 1 грудня в Києві з ініціативи Соціалістичної партії України пройшов форум, присвячений проблемам людей з вадами слуху та слабозорих. В ході заходу було створено координаційну раду. До неї увійшли учасники форуму, які були обрані шляхом голосування.