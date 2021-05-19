Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые фото после успешной посадки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Китайский марсоход “Чжужун”, который сел на поверхность Марса в ночь на 15 мая в рамках миссии “Тяньвень-1”, прислал на Землю первые фотографии. Снимки с камер марсохода опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA), информирует УНН.
Детали
На двух опубликованных фотографиях видно направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенны марсохода. Также в CNSA показали момент отделения платформы с велосипедом от орбитального модуля перед посадкой.
Напомним, платформа с марсоходом села в южной части Долины Утопия в северном полушарии планеты Марс. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов сойдет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток, но не исключено, что аппарат проработает дольше.
Главные цели миссии “Тяньвень-1” заключаются в поиске на Марсе жизни, а также исследования поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.
После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.
Separation of the landing segment from the Tianwen-1 orbiter pic.twitter.com/oTKPSMBCMJ— Andrew Jones (@AJ_FI) May 19, 2021