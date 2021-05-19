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Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые фото после успешной посадки

Киев • УНН

 • 46593 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Китайский марсоход “Чжужун”, который сел на поверхность Марса в ночь на 15 мая в рамках миссии “Тяньвень-1”, прислал на Землю первые фотографии. Снимки с камер марсохода опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA), информирует УНН.

Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые фото после успешной посадки

Детали

На двух опубликованных фотографиях видно направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенны марсохода. Также в CNSA показали момент отделения платформы с велосипедом от орбитального модуля перед посадкой.

Напомним, платформа с марсоходом села в южной части Долины Утопия в северном полушарии планеты Марс. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов сойдет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток, но не исключено, что аппарат проработает дольше.

Главные цели миссии “Тяньвень-1” заключаются в поиске на Марсе жизни, а также исследования поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.

Separation of the landing segment from the Tianwen-1 orbiter pic.twitter.com/oTKPSMBCMJ

— Andrew Jones (@AJ_FI) May 19, 2021

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