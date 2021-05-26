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Китайский акционер "Мотор Сич" пострадал на Шанхайской бирже из-за действий Киева: требования к Украине в международном арбитраже вырастут

Киев • УНН

 • 22598 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Национализация Украиной авиастроительного ПАО “Мотор Сич” отрицательно подействовала на деятельность ее ключевого акционера, китайской Beijing Xinwei Technology Group, — к ней применили дисциплинарные биржевые санкции. Об этом сообщает влиятельный азиатский деловой ресурс Eastmoney.

Китайский акционер "Мотор Сич" пострадал на Шанхайской бирже из-за действий Киева: требования к Украине в международном арбитраже вырастут

Так, Шанхайская фондовая биржа объявила о делистинге акций компании с 1 июня 2021 года, а ее топ-менеджменту запрещено на протяжении десятилетия возглавлять листингуемые компании. В тот же день биржевой комитет объявил, что с 1 июня 2021 года Шанхайская фондовая биржа исключает акции компании из листинга.

В решении Шанхайской биржи прямо указано, что делистинг связан с заморозкой украинского актива Xinwei — контрольного пакета акций “Мотор Сич”, о чем сказано в решении о дисциплинарных санкциях. Для Украины это означает, что финансовые претензии этой компании к Украине в международном арбитраже за экспроприацию её инвестций в “Мотор Сич” могут возрасти, увеличив общую сумму требований китайских акционеров, ныне составляющую 3,6 млрд долларов.

Как известно, в настоящее время китайский акционер “Мотор Сич” оспаривает в международном арбитраже и других инстанциях решения украинских властей, которые стали причиной делистинга ее акций в Шанхае, — арест акций по инициативе СБУ и замораживание активов согласно указу президента, принятому по рекомендации СНБОУ. Интересы Beijing Xinwei Technology Group в международном арбитраже представляют три ведущие американские юридические компании, партнером одной из которых до недавного времени был муж действующего вице-президента Соединенных Штатов Америки.

“Делистинг акций — отнюдь не „конец истории“ для Beijing Xinwei Technology Group. Согласно биржевым данным 80% своего дохода компания извлекает в сфере коммуникаций, а развитие авиационного направления и двигателестроения компания считала перспективным, и просто неудачно выбрала партнера в лице Украины. — пояснил известный экономический эксперт Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. — Дисциплинарные санкции представляют собой сугубо внутренние организационные процессы Шанхайской фондовой площадки, при которых подсанкционная компания может и далее благополучно работать на других биржах. Но вот для Украины это очень плохой сигнал: потери китайских акционеров „Мотор Сич“ становятся не только более ощутимыми, но и еще более измеримыми в цифрах. А весь свой ущерб из-за действий государства Украина Beijing Xinwei Technology Group заложит в арбитражный иск”.

Как известно, ухудшение финансового состояния Beijing Xinwei Technology Group впервые было зафиксировано по итогам 2017 года — как раз когда Украина начала блокировать законную коммерческую сделку 2016 года между китайцами и экс-владельцем контрольного пакета Вячеславом Богуслаевым по покупке его пакета акций “Мотор Сич”. На момент этой сделки Beijing Xinwei Technology Group получила кредитное финансирование от одного из государственных банков Китая, что подтверждает финансовую стабильность компании на тот момент времени.

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