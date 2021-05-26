Китайський акціонер "Мотор Січ" постраждав на Шанхайській біржі через дії Києва: вимоги до України в міжнародному арбітражі зростуть

Так, Шанхайська фондова біржа оголосила про делістинг акцій компанії з 1 червня 2021 року, а її топ-менеджменту заборонено протягом десятиліття очолювати компанії, що лістингуються. У той же день біржовий комітет оголосив, що з 1 червня 2021 року Шанхайська фондова біржа виключає акції компанії з лістингу.

У рішенні Шанхайської біржі прямо вказано, що делістинг пов’язаний з заморожуванням українського активу Xinwei — контрольного пакета акцій “Мотор Січ”, про що сказано в рішенні про дисциплінарні санкції. Для України це означає, що фінансові претензії цієї компанії до України в міжнародному арбітражі за експропріацію її інвестцій в “Мотор Січ” можуть зрости, збільшивши загальну суму вимог китайських акціонерів, яка нині складає 3,6 млрд доларів.

Як відомо, в даний час китайський акціонер “Мотор Січ” оскаржує в міжнародному арбітражі та інших інстанціях рішення української влади, які стали причиною делістингу її акцій в Шанхаї, — арешт акцій з ініціативи СБУ і заморожування активів згідно з указом президента, прийнятого за рекомендацією РНБОУ. Інтереси Beijing Xinwei Technology Group в міжнародному арбітражі представляють три провідні американські юридичні компанії, партнером однієї з яких до недавнього часу був чоловік діючого віцепрезидента Сполучених Штатів Америки.

“Делістинг акцій — аж ніяк не „кінець історії“ для Beijing Xinwei Technology Group. Згідно з біржовими даними 80% свого доходу компанія отримує в сфері комунікацій, а розвиток авіаційного спрямування і двигунобудування компанія вважала перспективним, і просто невдало вибрала партнера в особі України. — пояснив відомий економічний експерт Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. — Дисциплінарні санкції являють собою суто внутрішні організаційні процеси Шанхайського фондового майданчику, при яких підсанкційна компанія може і далі благополучно працювати на інших біржах. Але ось для України це дуже поганий сигнал: втрати китайських акціонерів „Мотор Січ“ стають не тільки більш відчутними, але і ще більш вимірними в цифрах. А весь свій збиток через дії держави Україна Beijing Xinwei Technology Group закладе в арбітражний позов”.

Як відомо, погіршення фінансового стану Beijing Xinwei Technology Group вперше було зафіксовано за підсумками 2017 року — саме тоді, коли Україна почала блокувати законну комерційну угоду 2016 року, між китайцями та ексвласником контрольного пакета В’ячеславом Богуслаєвим з купівлі його пакету акцій “Мотор Січ”. На момент цієї угоди Beijing Xinwei Technology Group отримала кредитне фінансування від одного з державних банків Китаю, що підтверджує фінансову стабільність компанії на той момент часу.