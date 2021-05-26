Китайський акціонер "Мотор Січ" постраждав на Шанхайській біржі через дії Києва: вимоги до України в міжнародному арбітражі зростуть

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 34724 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 119803 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 159364 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 142974 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 149041 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 103036 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 86248 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 194041 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89128 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 287305 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 76328 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 17839 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 30818 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 39675 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 56227 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 160532 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 194041 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 287305 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 453559 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10525 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35372 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40692 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 41039 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41898 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Китайський акціонер "Мотор Січ" постраждав на Шанхайській біржі через дії Києва: вимоги до України в міжнародному арбітражі зростуть

Київ • УНН

 • 22598 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Націоналізація Україною авіабудівного ПАТ “Мотор Січ” негативно вплинула на діяльність її ключового акціонера, китайської Beijing Xinwei Technology Group, — до неї застосували дисциплінарні біржові санкції. Про це повідомляє впливовий азійський діловий ресурс Eastmoney.

Китайський акціонер "Мотор Січ" постраждав на Шанхайській біржі через дії Києва: вимоги до України в міжнародному арбітражі зростуть

Так, Шанхайська фондова біржа оголосила про делістинг акцій компанії з 1 червня 2021 року, а її топ-менеджменту заборонено протягом десятиліття очолювати компанії, що лістингуються. У той же день біржовий комітет оголосив, що з 1 червня 2021 року Шанхайська фондова біржа виключає акції компанії з лістингу.

У рішенні Шанхайської біржі прямо вказано, що делістинг пов’язаний з заморожуванням українського активу Xinwei — контрольного пакета акцій “Мотор Січ”, про що сказано в рішенні про дисциплінарні санкції. Для України це означає, що фінансові претензії цієї компанії до України в міжнародному арбітражі за експропріацію її інвестцій в “Мотор Січ” можуть зрости, збільшивши загальну суму вимог китайських акціонерів, яка нині складає 3,6 млрд доларів.

Як відомо, в даний час китайський акціонер “Мотор Січ” оскаржує в міжнародному арбітражі та інших інстанціях рішення української влади, які стали причиною делістингу її акцій в Шанхаї, — арешт акцій з ініціативи СБУ і заморожування активів згідно з указом президента, прийнятого за рекомендацією РНБОУ. Інтереси Beijing Xinwei Technology Group в міжнародному арбітражі представляють три провідні американські юридичні компанії, партнером однієї з яких до недавнього часу був чоловік діючого віцепрезидента Сполучених Штатів Америки.

“Делістинг акцій — аж ніяк не „кінець історії“ для Beijing Xinwei Technology Group. Згідно з біржовими даними 80% свого доходу компанія отримує в сфері комунікацій, а розвиток авіаційного спрямування і двигунобудування компанія вважала перспективним, і просто невдало вибрала партнера в особі України. — пояснив відомий економічний експерт Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. — Дисциплінарні санкції являють собою суто внутрішні організаційні процеси Шанхайського фондового майданчику, при яких підсанкційна компанія може і далі благополучно працювати на інших біржах. Але ось для України це дуже поганий сигнал: втрати китайських акціонерів „Мотор Січ“ стають не тільки більш відчутними, але і ще більш вимірними в цифрах. А весь свій збиток через дії держави Україна Beijing Xinwei Technology Group закладе в арбітражний позов”.

Як відомо, погіршення фінансового стану Beijing Xinwei Technology Group вперше було зафіксовано за підсумками 2017 року — саме тоді, коли Україна почала блокувати законну комерційну угоду 2016 року, між китайцями та ексвласником контрольного пакета В’ячеславом Богуслаєвим з купівлі його пакету акцій “Мотор Січ”. На момент цієї угоди Beijing Xinwei Technology Group отримала кредитне фінансування від одного з державних банків Китаю, що підтверджує фінансову стабільність компанії на той момент часу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40