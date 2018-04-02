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Китайская космическая станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Китайская космическая станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Киев  •  УНН

 • 8593 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Китайская космическая станция “Тяньгун-1” сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Как сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), подавляющее большинство обломков не достигли земной поверхности, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Тяньгун-1” повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени. Подавляющее большинство частей (летательного аппарата) сгорело в процессе повторного входа в атмосферу“, — указывается в сообщении центра.

Станция “Тяньгун-1” массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии “Шэньчжоу”. Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

Как сообщал УНН, в Китае для контрабанды смартфонов использовали беспилотники.

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