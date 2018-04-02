Китайская космическая станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

“Тяньгун-1” повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени. Подавляющее большинство частей (летательного аппарата) сгорело в процессе повторного входа в атмосферу“, — указывается в сообщении центра.

Станция “Тяньгун-1” массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии “Шэньчжоу”. Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

Как сообщал УНН, в Китае для контрабанды смартфонов использовали беспилотники.