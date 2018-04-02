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Китайська космічна станція "Тяньгун" згоріла в атмосфері над Тихим океаном

Китайська космічна станція "Тяньгун" згоріла в атмосфері над Тихим океаном

Київ • УНН

 • 8595 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Китайська космічна станція “Тяньгун-1” згоріла в атмосфері над південною частиною Тихого океану. Як повідомив Центр управління пілотованими польотами Китаю (CMSA), переважна більшість уламків не досягнули земної поверхні, інформує УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Тяньгун-1” повторно увійшла в верхні шари атмосфери в 08:15 за пекінським часом. Переважна більшість частин (літального апарату) згоріло в процесі повторного входу в атмосферу“, — вказується в повідомленні центру.

Станція “Тяньгун-1” масою 8,5 т, довжиною 12 м і діаметром 3,3 м була виведена на орбіту у вересні 2011 року. У наступні два роки до неї двічі пристиковувалися кораблі серії “Шеньчжоу”. Потім політ космічної лабораторії став проходити в непілотовану режимі.

Як повідомляв УНН, у Китаї для контрабанди смартфонів використовували дрони.

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