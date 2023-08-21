Китай обвинил своего гражданина в шпионаже в пользу ЦРУ

Детали

Предварительно известно, что 39-летний гражданин Китая по фамилии Хао работал в министерстве и поехал в Японию для обучения, где и якобы состоялась вербовка для шпионажа, сообщили в министерстве.

Такое заявление ведомство сделало менее чем через две недели после того, как министерство обнародовало информацию, что обнаружило ещё одного гражданина, также подозреваемого в шпионаже в пользу ЦРУ после того, как его завербовали в Италии.

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Министерство сообщило, что Хао познакомился с представителем посольства США, известным как «Тед», во время рассмотрения заявки на получение визы. По словам министерства, он пригласил Хао на обеды, подарил ему подарки и попросил Хао помочь ему написать статью, за которую пообещал заплатить.

Министерство сообщило, что Тед познакомил Хао с коллегой по имени Ли Цзюнь до окончания срока его работы в посольстве в Японии; Затем Ли и Хао поддерживали «отношения сотрудничества».

Прежде чем Хао закончил обучение, Ли обнаружил, что он сотрудник ЦРУ в Токио, и «подстрекал Хао к восстанию», сказав Хао вернуться в Китай, чтобы работать в «основном и критически важном подразделении».

Согласно заявлению, Хао подписал соглашение о шпионаже, приняв оценку и обучение от Соединенных Штатов.

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В министерстве заявили, что после возвращения Хао работал в национальном департаменте «в соответствии с требованиями ЦРУ» и предоставлял ЦРУ разведданные при получении зарплаты США.