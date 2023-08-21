Китай звинуватив свого громадянина у шпигунстві на користь ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Китай розпочав розслідування у справі проти свого громадянина, якого звинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. Про це повідомило в понеділок міністерство державної безпеки країни, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Попередньо відомо, що 39-річний громадянин Китаю на прізвище Хао працював у міністерстві та поїхав до Японії для навчання, де й нібито відбулось вербування для шпигунства, повідомили в міністерстві.
Таку заяву відомство збробило менше ніж через два тижні після того, як міністерство оприлюднило інформацію, що виявило ще одного громадянина, також підозрюваного в шпигунстві на користь ЦРУ після того, як його завербували в Італії.
Доповнення
Міністерство повідомило, що Хао познайомився з представником посольства США, відомим як «Тед», під час розгляду заявки на отримання візи. За словами міністерства, він запросив Хао на обіди, подарував йому подарунки та попросив Хао допомогти йому написати статтю, за яку пообіцяв заплатити.
Міністерство повідомило, що Тед познайомив Хао з колегою на ім’я Лі Цзюнь до закінчення терміну його роботи в посольстві в Японії; Потім Лі і Хао підтримували «відносини співпраці».
Перш ніж Хао закінчив навчання, Лі виявив, що він співробітник ЦРУ в Токіо, і «підбурив Хао до повстання», сказавши Хао повернутися в Китай, щоб працювати в «основному і критично важливому підрозділі».
Згідно із заявою, Хао підписав угоду про шпигунство, прийнявши оцінку та навчання від Сполучених Штатів.
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У міністерстві заявили, що після повернення Хао працював у національному департаменті «відповідно до вимог ЦРУ» і надавав ЦРУ розвіддані під час отримання зарплати США.