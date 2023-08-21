Китай звинуватив свого громадянина у шпигунстві на користь ЦРУ

ukru
29 березня, 17:57 • 273367 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365758 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303131 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338123 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303001 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220949 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205572 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164874 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536412 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58278 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39973 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46413 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32558 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34028 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393587 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536412 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569767 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566769 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205488 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365762 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175470 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166348 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137238 перегляди
Актуальне
Китай звинуватив свого громадянина у шпигунстві на користь ЦРУ

Китай звинуватив свого громадянина у шпигунстві на користь ЦРУ

Київ • УНН

 • 672210 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Китай розпочав розслідування у справі проти свого громадянина, якого звинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. Про це повідомило в понеділок міністерство державної безпеки країни, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Попередньо відомо, що 39-річний громадянин Китаю на прізвище Хао працював у міністерстві та поїхав до Японії для навчання, де й нібито відбулось вербування для шпигунства, повідомили в міністерстві. 

Таку заяву відомство збробило менше ніж через два тижні після того, як міністерство оприлюднило інформацію, що виявило ще одного громадянина, також підозрюваного в шпигунстві на користь ЦРУ після того, як його завербували в Італії. 

Доповнення 

Міністерство повідомило, що Хао познайомився з представником посольства США, відомим як «Тед», під час розгляду заявки на отримання візи. За словами міністерства, він запросив Хао на обіди, подарував йому подарунки та попросив Хао допомогти йому написати статтю, за яку пообіцяв заплатити.

Міністерство повідомило, що Тед познайомив Хао з колегою на ім’я Лі Цзюнь до закінчення терміну його роботи в посольстві в Японії; Потім Лі і Хао підтримували «відносини співпраці».

Перш ніж Хао закінчив навчання, Лі виявив, що він співробітник ЦРУ в Токіо, і «підбурив Хао до повстання», сказавши Хао повернутися в Китай, щоб працювати в «основному і критично важливому підрозділі».

Згідно із заявою, Хао підписав угоду про шпигунство, прийнявши оцінку та навчання від Сполучених Штатів.

ЧИТАТЙЕ ТАКОЖ: Міністр оборони Китаю не назвав США країною, з якою Китай розширюватиме військові зв'язки, але назвав росію "моделлю за співпраці"

У міністерстві заявили, що після повернення Хао працював у національному департаменті «відповідно до вимог ЦРУ» і надавав ЦРУ розвіддані під час отримання зарплати США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06