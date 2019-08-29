Китай нашел способ заработать на АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В конце прошлой недели китайские чиновники объявили об увеличении пошлины на свинину и говядину из США на 10%. Об этом пишет euromeatnews, передает УНН.
Новые пошлины вступят в силу с 1 сентября текущего года, и будут добавлены к уже существующему тарифу на ввоз американского продукта - 62%.
Издание, со ссылкой на официальные источники в Пекине, сообщило, что увеличение пошлины, во-первых, является ответным ударом Китая в американо-китайской торговой войне. Эта информация вызвала обеспокоенность у отраслевых ассоциаций США.
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"Торговые споры между странами не дают американским производителям свинины воспользоваться уникальным шансом", - говорится в сообщении.
Во-вторых, в Китае не утихает африканская чума свиней (АЧС). Эпидемия истощает внутреннее производство продукта, и Китай вынужден увеличивать импорт свинины и говядины на постоянной основе, находясь в непрерывном поиске дополнительных источников поступления продукта.
Напомним, в Украине до сих пор нет национальной программы борьбы с вирусом АЧС. А в этом году в различных областях нашей страны было зафиксировано уже более 40 вспышек болезни.
По словам Сергея Тригубенка, одним из наиболее эффективных способов минимизации убытков отечественного свиноводства от АЧС является страхование, которого в Украине на сегодня нет.
В МЕРТ с таким предложением согласны и еще в прошлом году обещали разработать соответствующий механизм страхования украинских фермеров. Однако, до сих пор этого сделано не было.