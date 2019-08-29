Китай знайшов спосіб заробити на АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У кінці минулого тижня китайські чиновники оголосили про збільшення мита на свинину та яловичину зі США на 10%. Про це пише euromeatnews, передає УНН.
Нові мита набудуть чинності з 1 вересня поточного року, і будуть додані до вже існуючого тарифу на ввезення американського продукту - 62%.
Видання, з посиланням на офіційні джерела в Пекіні, повідомило, що збільшення мита, по-перше, є ударом у відповідь Китаю в американо-китайській торговельній війни. Ця інформація викликала стурбованість у галузевих асоціацій США.
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"Торговельні суперечки між країнами не дають американським виробникам свинини скористатися унікальним шансом", - йдеться в повідомленні.
По-друге, в Китаї не вщухає африканська чума свиней (АЧС). Епідемія виснажує внутрішнє виробництво продукту, і Китай змушений збільшувати імпорт свинини та яловичини на постійній основі, перебуваючи в безперервному пошуку додаткових джерел надходження продукту.
Нагадаємо, в Україні досі немає національної програми боротьби з вірусом АЧС. А цього року в різних областях нашої країни було зафіксовано вже більш ніж 40 спалахів хвороби.
За словами Сергія Тригубенка, одним із найбільш ефективних способів мінімізації збитків вітчизняного свинарства від АЧС є страхування, якого в Україні на сьогодні немає.
У МЕРТ із такою пропозицією згодні і ще минулого року обіцяли розробити відповідний механізм страхування українських фермерів. Однак, досі цього зроблено не було.