Китай заверил россию и Индию в углублении сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил своих российских и индийских коллег в углублении двусторонних связей, пообещав, что «координация и сотрудничество» будут только укрепляться в знак солидарности с двумя крупнейшими соседями Китая. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В четверг Цинь встретился в Индии с министрами иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), блока стран, охватывающего большую часть Евразии, при этом Пекин стремится сохранить стабильные отношения со странами региона, поскольку отношения с Западом, особенно с Вашингтоном, остаются напряжёнными.
Соединенные Штаты уже давно призывают Китай помочь урегулировать войну в Украине, несмотря на то, что Пекин отказывается осудить военные действия россии как вторжение. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин совершил знаковый шаг: впервые с тех пор, как москва ввела свои войска в Украину, он прямо поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым в кулуарах заседания ШОС Цинь заявил, что Китай «готов поддерживать связь и координацию с россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса» в Украине.
Стороны также договорились укреплять связь и координацию с другими государствами-членами ШОС и поддерживать «единство» блока, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая в пятницу.
Они дополнительно договорились усилить координацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в министерстве, не вдаваясь в детали.
В настоящее время в блок ШОС входят россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что Иран и беларусь будут приняты в ШОС на саммите в Нью-Дели в июле, сообщил представитель министерства иностранных дел Индии.
На отдельной встрече с министром иностранных дел Индии Субрахманиям Джайшанкаром Цинь заявил, что Китай готов углубить «координацию и сотрудничество» по международным и региональным вопросам с Индией и вернуть отношения на «здоровое» направление развития.
Добавим
Отношения Китая с Индией ухудшились с 2020 года, когда их войска столкнулись на спорной гималайской границе и 24 человека были убиты. В прошлом месяце Пекин опубликовал карту, показывающую, что Аруначал-Прадеш, на который претендует Индия, является частью Тибета, что разозлило Нью-Дели.