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Китай запевнив росію та Індію у поглибленні співробітництва

Китай запевнив росію та Індію у поглибленні співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган запевнив своїх російських та індійських колег у поглибленні двосторонніх зв'язків, пообіцявши, що «координація та співпраця» лише зміцнюватимуться на знак солідарності з двома найбільшими сусідами Китаю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер Цінь зустрівся в Індії з міністрами закордонних справ Шанхайської організації співробітництва (ШОС), блоку країн, що охоплює більшу частину Євразії, при цьому Пекін прагне зберегти стабільні відносини з країнами регіону, оскільки відносини із Заходом, особливо з Вашингтоном, залишаються напруженими.

Сполучені Штати вже давно закликають Китай допомогти врегулювати війну в Україні, незважаючи на те, що Пекін відмовляється засудити військові дії росії як вторгнення. Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін здійснив знаковий крок: уперше з того часу, як москва ввела свої війська в Україну, він прямо поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим у кулуарах засідання ШОС Цінь заявив, що Китай «готовий підтримувати зв'язок та координацію з росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи» в Україні.

Сторони також домовилися зміцнювати зв'язок та координацію з іншими державами-членами ШОС та підтримувати «єдність» блоку, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю у п'ятницю.

Вони додатково домовилися посилити координацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили в міністерстві, не вдаючись до деталей.

В даний час до блоку ШОС входять росія, Індія, Китай, Пакистан і чотири країни Центральної Азії - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Очікується, що Іран і білорусь будуть ухвалені в ШОС на саміті в Нью-Делі у липні, повідомив представник міністерства закордонних справ Індії.

На окремій зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкаром Цінь заявив, що Китай готовий поглибити «координацію та співпрацю» з міжнародних та регіональних питань з Індією та повернути відносини на «здоровий» напрямок розвитку.

Додамо

Відносини Китаю з Індією погіршилися з 2020 року, коли їхні війська зіткнулися на спірному гімалайському кордоні та 24 людей було вбито. Минулого місяця Пекін опублікував карту, що показує, що Аруначал-Прадеш, на який претендує Індія, є частиною Тибету, що розлютило Нью-Делі.

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