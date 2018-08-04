Китай одобряет изменение стратегического курса КНДР с акцентом на экономику
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Китайские власти одобряют изменения в стратегическом курсе КНДР с особым акцентом на экономическое развитие. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, комментируя недавнюю встречу главы ведомства Ван И с его северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Сингапуре, передает УНН.
“Китайская сторона приветствует и высказывается в поддержку изменений в государственной стратегической линии с упором на экономическое развитие, которые осуществляет лидер КНДР Ким Чен Ын, ведущий за собой партию и народ, — приводит слова китайского дипломата официальный сайт министерства. — Мы готовы продолжить оказывать всю возможную поддержку, необходимую для социально-экономического развития КНДР”.
По словам Ван И, Пекин также крайне одобрительно относится к мерам, предпринимаемым Пхеньяном для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. “Мы надеемся, что КНДР продолжит уверенно действовать в этом правильно заданном направлении”, — добавил он.
“Мы готовы путем совместных усилий содействовать процессу ядерного разоружения на Корейском полуострове, — приводит официальный сайт ведомства слова китайского дипломата. — Китай стремится к тому, чтобы там как можно скорее установились долгосрочные мир и порядок”. По словам Ван И, Пекин намерен продолжать усиление стратегического диалога с Пхеньяном, укреплять отношения прагматического сотрудничества с КНДР.
В свою очередь Ли Ён Хо отметил, что Китай играет важную роль в мирном процессе денуклеаризации КНДР. “Мы заинтересованы в дальнейшем выстраивании стратегического диалога с китайскими товарищами, совместно защищать Корейский полуостров, содействовать его стабильному развитию”, — подытожил он.
Как отметил глава МИД КНР, китайская сторона надеется на дальнейший конструктивный диалог Пхеньяна и Вашингтона, и готова способствовать его успешному продвижению ради обеспечения всеобщей безопасности в регионе. “Мы стремимся взаимодействовать с КНДР в едином ключе, предпринимать шаги в соответствии с важными договоренностями, достигнутыми между лидерами наших двух стран”, — резюмировал он.
Как сообщал УНН, в столице Северной Кореи провели осмотр модернизированного транспорта.