Китай схвалює зміну стратегічного курсу КНДР з акцентом на економіку

“Китайська сторона вітає і висловлюється в підтримку змін до державної стратегічної лінії з акцентом на економічний розвиток, які здійснює лідер КНДР Кім Чен Ин, який веде за собою партію і народ, — наводить слова китайського дипломата офіційний сайт міністерства. — Ми готові продовжити надавати всю можливу підтримку, необхідну для соціально-економічного розвитку КНДР”.

За словами Ван І, Пекін також вкрай схвально ставиться до заходів, яких вживає Пхеньян для здійснення денуклеаризації Корейського півострова. “Ми сподіваємося, що КНДР продовжить впевнено діяти в цьому правильно заданому напрямку”, — додав він.

“Ми готові шляхом спільних зусиль сприяти процесу ядерного роззброєння на Корейському півострові, — наводить офіційний сайт відомства слова китайського дипломата. — Китай прагне до того, щоб там якомога швидше встановилися довгострокові мир і порядок”. За словами Ван І, Пекін має намір продовжувати посилення стратегічного діалогу з Пхеньяном, зміцнювати відносини прагматичного співробітництва з КНДР.

У свою чергу Лі Йрн Хо відзначив, що Китай відіграє важливу роль у мирному процесі денуклеаризації КНДР. “Ми зацікавлені в подальшому вибудовуванні стратегічного діалогу з китайськими товаришами, спільно захищати Корейський півострів, сприяти його стабільному розвитку”, — підсумував він.

Як зазначив глава МЗС КНР, китайська сторона сподівається на подальший конструктивний діалог Пхеньяна і Вашингтона, і готова сприяти його успішному просуванню заради забезпечення загальної безпеки в регіоні. “Ми прагнемо взаємодіяти з КНДР в єдиному ключі, робити кроки відповідно до важливих домовленостей, досягнутими між лідерами наших двох країн”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, у столиці Північної Кореї провели оглядини модернізованого міського транспорту.