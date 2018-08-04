Китай схвалює зміну стратегічного курсу КНДР з акцентом на економіку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Китайська влада схвалює зміни в стратегічному курсі КНДР з особливим акцентом на економічний розвиток. Про це повідомило в суботу МЗС КНР, коментуючи недавню зустріч глави відомства Ван І з його північнокорейським колегою Лі Йон Хо в Сінгапурі, передає УНН.
“Китайська сторона вітає і висловлюється в підтримку змін до державної стратегічної лінії з акцентом на економічний розвиток, які здійснює лідер КНДР Кім Чен Ин, який веде за собою партію і народ, — наводить слова китайського дипломата офіційний сайт міністерства. — Ми готові продовжити надавати всю можливу підтримку, необхідну для соціально-економічного розвитку КНДР”.
За словами Ван І, Пекін також вкрай схвально ставиться до заходів, яких вживає Пхеньян для здійснення денуклеаризації Корейського півострова. “Ми сподіваємося, що КНДР продовжить впевнено діяти в цьому правильно заданому напрямку”, — додав він.
“Ми готові шляхом спільних зусиль сприяти процесу ядерного роззброєння на Корейському півострові, — наводить офіційний сайт відомства слова китайського дипломата. — Китай прагне до того, щоб там якомога швидше встановилися довгострокові мир і порядок”. За словами Ван І, Пекін має намір продовжувати посилення стратегічного діалогу з Пхеньяном, зміцнювати відносини прагматичного співробітництва з КНДР.
У свою чергу Лі Йрн Хо відзначив, що Китай відіграє важливу роль у мирному процесі денуклеаризації КНДР. “Ми зацікавлені в подальшому вибудовуванні стратегічного діалогу з китайськими товаришами, спільно захищати Корейський півострів, сприяти його стабільному розвитку”, — підсумував він.
Як зазначив глава МЗС КНР, китайська сторона сподівається на подальший конструктивний діалог Пхеньяна і Вашингтона, і готова сприяти його успішному просуванню заради забезпечення загальної безпеки в регіоні. “Ми прагнемо взаємодіяти з КНДР в єдиному ключі, робити кроки відповідно до важливих домовленостей, досягнутими між лідерами наших двох країн”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, у столиці Північної Кореї провели оглядини модернізованого міського транспорту.