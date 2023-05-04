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Китай: позиция по войне в Украине не изменилась после голосования в ООН

Китай: позиция по войне в Украине не изменилась после голосования в ООН

Киев • УНН

 • 14589888 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Китай заявил, что его позиция по войне в Украине "не изменилась" после голосования в ООН 26 апреля в поддержку резолюции, где говорится об "агрессии со стороны российской федерации". Об этом заявили в постоянном представительстве Китая при ООН в ответе для South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Китай заявил, что не поддерживает описания "конфликта" как "агрессии со стороны российской федерации", проголосовав за резолюцию ООН на прошлой неделе.

"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств", - говорится в полученном во вторник ответе на запрос постоянного представительства Китая при ООН.

Дипмиссия имела в виду голосование Китая по резолюции в Генассамблее ООН 26 апреля и разговор между главой КНР Си Цзиньпином и Президентом Украины Владимиром Зеленским в тот же день.

Голосование Китая привлекло внимание, поскольку резолюция описывала орссию как агрессора - формулировка, которую Пекин не использовал. Китай никогда не осуждал нападения россии на Украину и подвергался критике со стороны Запада за свою позицию в отношении войны, отмечает издание.

Но дипмиссия Пекина при ООН отрицает, что позиция Китая изменилась.

"Голосование "за" было голосованием по всему тексту резолюции и не может считаться одобрением этого пункта", - заявили в дипмиссии.

Китай воздержался от предварительного голосования относительно того, сохранить ли абзац в преамбуле, в котором говорилось, что Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами после российской агрессии против Украины и Грузии.

В миссии при этом заявили, что Китай не впервые поддерживает резолюцию ООН по российской агрессии против Украины, указывая на голосование 21 ноября. В этой резолюции говорилось о содействии сотрудничеству между ООН и Центральноевропейской инициативой.

Пекин проголосовал за эту резолюцию, но воздержался от отдельного голосования по поводу того, сохранять ли ссылку на "российскую агрессию".

Контекст 

Китай проголосовал за резолюцию ООН, в которой рф названа агрессором.

В целом резолюцию поддержали 122 страны.

Кроме Китая, документ одобрили и несколько других стран, которые считаются дружественными рф, в частности, Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.

Против резолюции проголосовали 5 стран - рф, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР.

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