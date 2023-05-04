Китай: позиція щодо війни в Україні не змінилася після голосування в ООН

КИЇВ. 4 травня. УНН. Китай заявив, що його позиція щодо війни в Україні "не змінилася" після голосування в ООН 26 квітня на підтримку резолюції, де йдеться про "агресію з боку російської федерації". Про це заявили у постійному представництві Китаю при ООН у відповіді для South China Morning Post, пише УНН.