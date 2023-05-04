Китай: позиція щодо війни в Україні не змінилася після голосування в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Китай заявив, що його позиція щодо війни в Україні "не змінилася" після голосування в ООН 26 квітня на підтримку резолюції, де йдеться про "агресію з боку російської федерації". Про це заявили у постійному представництві Китаю при ООН у відповіді для South China Morning Post, пише УНН.
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Як пише видання, Китай заявив, що не підтримує опису "конфлікту" як "агресії з боку російської федерації", проголосувавши за резолюцію ООН минулого тижня.
"Позиція Китаю з українського питання не змінилася, і позиція при голосуванні не має нічого спільного з телефонною розмовою між двома главами держав", - ідеться в отриманій у вівторок відповіді на запит постійного представництва Китаю при ООН.
Дипмісія мала на увазі голосування Китаю щодо резолюції в Генасамблеї ООН 26 квітня та розмову між главою КНР Сі Цзіньпіном та Президентом України Володимиром Зеленським того ж дня.
Голосування Китаю привернуло увагу, оскільки резолюція описувала росію як агресора - формулювання, яке Пекін не використовував. Китай ніколи не засуджував нападу росії на Україну і піддавався критиці з боку Заходу за свою позицію щодо війни, відзначає видання.
Але дипмісія Пекіна при ООН заперечила, що позиція Китаю змінилася.
"Голосування "за" було голосуванням по всьому тексту резолюції і не може вважатися схваленням цього пункту", - заявили в дипмісії.
Китай утримався від попереднього голосування щодо того, чи зберегти абзац у преамбулі, у якому говорилося, що Європа зіткнулася з безпрецедентними викликами після російської агресії проти України та Грузії.
У місії при цьому заявили, що Китай не вперше підтримує резолюцію ООН щодо російської агресії проти України, вказуючи на голосування 21 листопада. У цій резолюції йшлося про сприяння співпраці між ООН і Центральноєвропейською ініціативою.
Пекін проголосував за цю резолюцію, але утримався від окремого голосування щодо того, чи зберігати посилання на "російську агресію".
Контекст
Китай проголосував за резолюцію ООН, у якій рф названо агресором.
Загалом резолюцію підтримали 122 країни.
Окрім Китаю, документ схвалили й кілька інших країн, які вважаються дружніми рф, зокрема, Казахстан і Вірменія, а також Індія та Бразилія.
Проти резолюції проголосували 5 країн - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.