Китай планирует увеличить производство автомобилей на новых источниках энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Китай планирует к 2020 году увеличить производство автомобилей на так называемых новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV) в четыре раза - до двух миллионов единиц, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
О планах нарастить производство машин на новых источниках энергии в четыре раза заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. В 2016 году в Китае были сделаны 517000 автомобилей на новых источниках энергии.
Как отметил Мяо Вэй, к 2025 году на долю таких машин будут приходиться 20% от общего объема продаж всех автомобилей в Китае.
Машины на так называемых новых источниках энергии включают в себя в основном электромобили, гибридные, а также автомобили, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).
Пять китайских компаний планируют инвестировать примерно 432 миллионов долларов в производство на территории Китая машин на новых источниках энергии.