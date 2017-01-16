Китай планує збільшити виробництво автомобілів на нових джерелах енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Китай планує до 2020 року збільшити виробництво автомобілів на так званих нових джерелах енергії (new energy vehicles, NEV) в чотири рази — до двох мільйонів одиниць, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Про плани наростити виробництво машин на нових джерелах енергії в чотири рази заявив міністр промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей. У 2016 році в Китаї були зроблені 517 тисяч автомобілів на нових джерелах енергії.
Як зазначив Мяо Вей, до 2025 року на частку таких машин будуть припадати 20% від загального обсягу продажів всіх автомобілів в Китаї.
Машини на так званих нових джерелах енергії включають в себе в основному електромобілі, гібридні, а також автомобілі, що використовують паливний елемент (електрохімічний пристрій, наприклад, на основі водню).
П’ять китайських компаній планують інвестувати приблизно 432 мільйони доларів у виробництво на території Китаю машин на нових джерелах енергії.
У жовтні 2015 року Держрада КНР повідомив, що влада Китаю планує до 2020 року побудувати в країні мережу нових спеціальних автомобільних заправних станцій, яка зможе обслуговувати до 5 мільйонів електромобілів.