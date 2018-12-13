Китай обгонит Францию по объемам потребления вина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. К 2021 году потребление вина в Китае вырастет на треть, передает УНН со ссылкой на CNN.
Ожидается, что в 2021 году годовой объем потребления вина китайцами составит 192 млн кейсов (один кейс состоит из 6 бутылок напитка - ред.). В денежном выражении - 23 млрд долл.
"Экономический гигант обгонит Францию и Великобританию, и станет вторым по величине рынком вина в мире после Соединенных Штатов", - пишет издание.
Также сообщается, что сегодня Китай является лидером в сфере электронной коммерции. В прошлом году 49% вина в Китае было продано через Интернет.
Как сообщал УНН, согласно опросу “Коктебель”, украинцы предпочитают полусладкое вино.
Также напомним, по данным Госстатистики, траты наших соотечественников на алкоголь украинского производства ощутимо растут.
Эксперты поясняют, что покупать отечественную алкогольную продукцию украинские потребители стали чаще из-за ее большей доступности, по сравнению с импортной. Также это связано с тем, что качество отечественных алкогольных брендов не уступает иностранным аналогам.