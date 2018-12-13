Китай обжене Францію за обсягами споживання вина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. До 2021 року споживання вина в Китаї виросте на третину, передає УНН з посиланням на CNN.
Очікується, що в 2021 році річний обсяг споживання вина китайцями становитиме 192 млн кейсів (один кейс складається з 6 пляшок напою - ред.). У грошовому вираженні - 23 млрд дол.
"Економічний гігант обжене Францію і Велику Британію, і стане другим за величиною ринком вина в світі після Сполучених Штатів", - пише видання.
Також повідомляється, що сьогодні Китай є лідером в сфері електронної комерції. У минулому році 49% вина в Китаї було продано через Інтернет.
Як повідомляв УНН, згідно з опитуванням "Коктебель", українці надають перевагу напівсолодкому вину.
Також нагадаємо, за даними Держстатистики, витрати наших співвітчизників на алкоголь українського виробництва відчутно зростають.
Експерти пояснюють, що купувати вітчизняну алкогольну продукцію українські споживачі стали частіше через її більшу доступність, в порівнянні з імпортною. Також це пов'язано з тим, що якість вітчизняних алкогольних брендів не поступається іноземним аналогам.