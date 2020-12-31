Китай, Филиппины, Сингапур и Малайзия встретили 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Страны Азии, такие в частности как Китай, Филиппины, Сингапур и Малайзия, в 18:00 по киевскому времени встретили Новый 2021 год, передает УНН.
Так, ранее сегодня с обращением к народу выступил китайский лидер Си Цзиньпин. Он отметил, что в 2020 году перед лицом сложной международной и внутренней ситуации Китай достиг стратегических результатов в предупреждении COVID-19 и борьбе с ним.
Празднование проходит по всей стране, в том числе в столице Пекине.
Цветами флагов Китая, Филиппин и Сингапура в 18:00 засветился Бурдж Халифа, самый высокий в мире небоскреб.
В Сингапурском заливе Марина-Бэй в этом году не будет фейерверков из-за COVID-19. Местным жителям власти посоветовали праздновать Новый Год дома или строго соблюдать правила, а тем, кто все же вышел на прогулку, пришлось довольствоваться световым шоу.
Как сообщал УНН, ранее Австралия уже встретила Новый 2021 год, праздник начали грандиозным салютом.