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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 56142 просмотра

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Китай, Филиппины, Сингапур и Малайзия встретили 2021 год

Киев • УНН

 • 20088 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Страны Азии, такие в частности как Китай, Филиппины, Сингапур и Малайзия, в 18:00 по киевскому времени встретили Новый 2021 год, передает УНН.

Китай, Филиппины, Сингапур и Малайзия встретили 2021 год

Так, ранее сегодня с обращением к народу выступил китайский лидер Си Цзиньпин. Он отметил, что в 2020 году перед лицом сложной международной и внутренней ситуации Китай достиг стратегических результатов в предупреждении COVID-19 и борьбе с ним.

Празднование проходит по всей стране, в том числе в столице Пекине.

Цветами флагов Китая, Филиппин и Сингапура в 18:00 засветился Бурдж Халифа, самый высокий в мире небоскреб.

В Сингапурском заливе Марина-Бэй в этом году не будет фейерверков из-за COVID-19. Местным жителям власти посоветовали праздновать Новый Год дома или строго соблюдать правила, а тем, кто все же вышел на прогулку, пришлось довольствоваться световым шоу.

Как сообщал УНН, ранее Австралия уже встретила Новый 2021 год, праздник начали грандиозным салютом.

Украинские Национальные Новости

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