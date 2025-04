Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком

На фоне коронавируса Сидней использовал все возможности для грандиозного начала года и зажег традиционный фейерверк. В этом году он был короче, чем обычно.

Напомним, первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана.

Happy New Year from Australia Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020