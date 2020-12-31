Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Австралия уже встретила Новый 2021 год, праздник начали грандиозным салютом, передает УНН со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
На фоне коронавируса Сидней использовал все возможности для грандиозного начала года и зажег традиционный фейерверк. В этом году он был короче, чем обычно.
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Напомним, первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана.
Happy New Year from Australia Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020