Австралія зустріла Новий рік грандіозним феєрверком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Австралія вже зустріла Новий 2021 рік, свято розпочали грандіозним салютом, передає УНН із посиланням на The Sydney Morning Herald.
На тлі коронавірусу Сідней використав всі можливості для грандіозного початку року і засвітив традиційний феєрверк. Цього року він був коротшим, ніж зазвичай.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напередодні Нового року в Шотландії небо освітили 150 дронів
Нагадаємо, першими територіями, зустрічаючими новий 2021 рік, будуть острів Різдва держави Кірібаті, розташованої в центральній частині Тихого океану.
Happy New Year from Australia Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020