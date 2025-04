Австралія зустріла Новий рік грандіозним феєрверком

На тлі коронавірусу Сідней використав всі можливості для грандіозного початку року і засвітив традиційний феєрверк. Цього року він був коротшим, ніж зазвичай.

Нагадаємо, першими територіями, зустрічаючими новий 2021 рік, будуть острів Різдва держави Кірібаті, розташованої в центральній частині Тихого океану.

Happy New Year from Australia Sydney Harbour dazzles with fireworks as it enters 2021 pic.twitter.com/m6et2lceRJ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020