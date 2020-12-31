Китай, Філіппіни, Сінгапур і Малайзія зустріли 2021 рік

Так, раніше сьогодні зі зверненням до народу виступив китайський лідер Сі Цзіньпінь. Він зазначив, що в 2020 році перед обличчям складної міжнародної і внутрішньої ситуації Китай досяг стратегічних результатів у запобіганні COVID-19 і боротьбі з ним.

Святкування проходить по всій країні, в тому числі в столиці Пекіні.

Кольорами прапорів Китаю, Філіппін і Сінгапуру о 18:00 засвітився Бурдж Халіфа, найвищий в світі хмарочос.

У Сінгапурській затоці Марина-Бей цього року не буде феєрверків через COVID-19. Місцевим жителям влада порадила святкувати Новий Рік вдома або строго дотримуватися правил, а тим, хто все ж вийшов на прогулянку, довелося задовольнятися світловим шоу.

Як повідомляв УНН, раніше Австралія вже зустріла Новий 2021 рік, свято почали грандіозним салютом.