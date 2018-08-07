Кот с персиками стал новой звездой Тwitter

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16305 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77880 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119001 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126880 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130345 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179154 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Кот с персиками стал новой звездой Тwitter

Кот с персиками стал новой звездой Тwitter

Киев  •  УНН

 • 33278 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Жительница США Лидия Курте в социальной сети Тwitter, рассказала о своем домашнем любимце - коте Оззи, который является настоящим фанатом персиков. Об этом она написала в Тwitter, передает УНН.

"Кот моих родителей любит персики, и это самое привлекательное. Они присылают обычные обновления фотографий в семейный групповой чат этого кота, просто выкладывая персики. Это самое важное сообщение, которое я получаю на свой телефон. Кстати, он их не ест, только охраняет и любит находиться рядом", - написала она.

Пост собрал 184 300 лайков и 68 547 ретвитов.

Напомним, померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета.

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