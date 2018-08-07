Кот с персиками стал новой звездой Тwitter

"Кот моих родителей любит персики, и это самое привлекательное. Они присылают обычные обновления фотографий в семейный групповой чат этого кота, просто выкладывая персики. Это самое важное сообщение, которое я получаю на свой телефон. Кстати, он их не ест, только охраняет и любит находиться рядом", - написала она.

Пост собрал 184 300 лайков и 68 547 ретвитов.

Напомним, померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета.

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