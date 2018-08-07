Кіт з персиками став новою зіркою Тwitter
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Жителька США Лідія Курте у соціальній мережі Тwitter, розповіла про свого домашнього улюбленця – кота Оззі, який є справжнім фанатом персиків. Про це вона написала у Тwitter, передає УНН.
"Кот моїх батьків любить персики, і це найпривабливіше. Вони надсилають звичайні оновлення фотографій в сімейний груповий чат цього кота, просто викладаючи персики. Це найважливіше повідомлення, яке я отримую на свій телефон. До речі, він їх не їсть, тільки охороняє і любить знаходитися поруч", - написала вона.
Пост зібрав 184 300 лайків, та 68 547 ретвітів.
Нагадаємо, померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США визначили "найпотворнішого" собаку в світі