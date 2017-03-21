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Кипр готов принять украинских детей-переселенцев на отдых

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис выразил готовность кипрской стороны принять детей временно перемещенных лиц из Украины на летний период в детских лагерях Министерства, которое он возглавляет. Об этом он заявил во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как сообщили в пресс-службе, стороны обсудили состояние и перспективы украинско-кипрского сотрудничества в области образования, включая подготовку к подписанию Соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

"Министры договорились активизировать подготовку проекта Соглашения, на подписание документа Лилия Гриневич пригласила Костаса Кадиса в Украину. Также они обсудили практику введения двойных дипломов, которая сегодня существует в сотрудничестве с другими европейскими странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, глава МОН на встрече представила концепцию Новой украинской школы. Министры обсудили проблемы оценки, подготовки, сертификации и аттестации учителей. Отдельно был поднят вопрос инклюзивного образования, которое хорошо развито на Кипре.

"В этот же день состоялась встреча Лилии Гриневич с главой парламентского комитета по вопросам образования и культуры Палаты представителей Республики Кипр Кирьякосом Хаджияннисом. Они обсудили законодательную базу и реформирование систем образования как в Украине, так и на Кипре. Стороны также отметили важность имплементации тем, связанных с правами человека, в учебную программу. Кроме этого, министр отметила важность социальной и гражданской компетентности для жизни в демократическом обществе", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, что с 21 по 23 марта Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич находится в городе Никосия, Кипр, где принимает участие в Международной конференции Совета Европы "Обеспечение демократии через образование", а также планирует провести ряд встреч.

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