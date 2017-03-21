Кіпр готовий прийняти українських дітей-переселенців на відпочинок

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей тимчасово переміщених осіб з України на літній період у дитячих таборах Міністерства, яке він очолює. Про це він наголосив під час зустрічі із міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

Як повідомили у прес-службі, сторони обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання Угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

“Міністри домовились активізувати підготовку проекту Угоди, на підписання документу Лілія Гриневич запросила Костаса Кадіса в Україну. Також вони обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами”, — йдеться у повдіомленні.

Крім того, за даними прес-служби, очільниця МОН на зустрічі представила концепцію Нової української школи. Міністри обговорили проблеми оцінювання, підготовки, сертифікації та атестації вчителів. Окремо було піднято питання інклюзивної освіти, яка добре розвинута на Кіпрі.

“Цього ж дня відбулася зустріч Лілії Гриневич з Головою парламентського комітету з питань освіти і культури Палати представників Республіки Кіпр Кір’якосом Хаджіяннісом. Вони обговорили законодавчу базу та реформування систем освіти як в Україні, так на Кіпрі. Сторони також наголосили на важливості імплементації тем, пов’язаних з правами людини, наскрізно у навчальну програму. Крім цього, Міністр зазначила про важливість соціальної та громадянської компетентностей для життя у демократичному суспільстві”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо, що з 21 до 23 березня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебуває у місті Нікосія, Республіка Кіпр, де бере учать у Міжнародній конференції Ради Європи “Забезпечення демократії через освіту”, а також планує провести низку зустрічей.

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