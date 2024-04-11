Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер не получал предложений возглавить Генеральную прокуратуру. Об этом он заявил в интервью УНН.

И в очередной раз я вновь и вновь повторяю, что Андрей Евгеньевич Костин - действующий Генеральный прокурор, каких-либо заявлений о его увольнении, насколько мне известно, не поступало. Поэтому все эти новости - слухи и вбросы людей, которым нечем заниматься - заявил он.

"Мне от этой радости - одни убытки", - продолжил Кипер. Ведь в прессе сразу появляются глупости - как-то с гражданством жены, которая уже два года как гражданка Украины, добавил он.

"Вопрос уже давно закрыт. 25 марта 2022 года, когда Киев был почти окружен, Ирина получила гражданство Украины, а после того и паспорт, и идентификационный код. Она действительно родилась в рф, а отец ее родился в Украине.

Сама же она с 2009 года проживает в Украине, здесь родила нашу дочь, которая также гражданка Украины.

Она прошла все процедуры, предусмотренные государством для получения гражданства Украины, направила все декларации и документы об отказе от гражданства рф. Но как страна-агрессор сейчас рассматривает их и какие принимает решения и принимает ли вообще - нам неизвестно, потому что никаких контактов с россиянами нет и не будет.

Я допускаю, что в реестрах рф она может до сих пор находиться, но ни она, ни государство Украина на это не могут повлиять", - разъяснил он