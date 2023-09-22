Кипер отменил дневные ограничения движения грузовиков в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. С понедельника, 25 сентября, в Одесской области отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Вниманию водителей грузовиков, движущихся по автодорогам Одесской области.
В соответствии с совместным приказом главы Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ «Одесса» с 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области», - написал Кипер.
При этом, пропуска на движение по территории Одесской области в комендантский час, выданные до 25 сентября, продолжают действовать, уточнил Кипер. И добавил, что ОВА будет продолжать выдавать соответствующие пропуска.
Также Кипер порекомендовал предприятиям, занимающимся перевозкой зерновых, масличных и других грузов могут обратиться в Одесский ОВА для консультации и дальнейшего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.
Напомним
Летние запреты на движение грузовиков на Одесщине действовали с 10 июля.