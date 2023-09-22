Кіпер скасував денні обмеження руху вантажівок на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. З понеділка, 25 вересня, на Одещині скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«До уваги водіїв вантажівок, що рухаються автошляхами Одещини.
Відповідно до спільного наказу голови Одеської обласної військової адміністрації та командувача ОСУВ «Одеса» з 25 вересня скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби на дорогах області», - написав Кіпер.
При цьому, перепустки на рух територією Одеської області у комендантську годину, видані до 25 вересня, продовжують діяти, уточнив Кіпер. І додав, що ОВА продовжуватиме видавати відповідні перепустки.
Також Кіпер порекомендував підприємствам, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеської ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.
Нагадаємо
Літні заборони на рух вантажівок на Одещині діяли з 10 липня.