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Кіпер скасував денні обмеження руху вантажівок на Одещині

Кіпер скасував денні обмеження руху вантажівок на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. З понеділка, 25 вересня, на Одещині скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

«До уваги водіїв вантажівок, що рухаються автошляхами Одещини. 

Відповідно до спільного наказу голови Одеської обласної військової адміністрації та командувача ОСУВ «Одеса» з 25 вересня скасовуються обмеження руху великогабаритного транспорту у денну пору доби на дорогах області», - написав Кіпер.

При цьому, перепустки на рух територією Одеської області у комендантську годину, видані до 25 вересня, продовжують діяти, уточнив Кіпер. І додав, що ОВА продовжуватиме видавати відповідні перепустки.

Також Кіпер порекомендував підприємствам, що займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до Одеської ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.

Нагадаємо

Літні заборони на рух вантажівок на Одещині діяли з 10 липня.

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