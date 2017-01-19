Здание конного клуба обрушилось в России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Бердске Новосибирской области России обрушился конный клуб, площадь обвала, по предварительным данным, составляет 500 кв. м, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Предварительно, обрушились конструкции на площади 500 квадратных метров (из 800). Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации завала на месте инцидента уже привлечено более 40 человек и 15 единиц техники.
Также сообщается, что под завалами могут быть люди.