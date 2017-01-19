Здание конного клуба обрушилось в России

"Предварительно, обрушились конструкции на площади 500 квадратных метров (из 800). Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации завала на месте инцидента уже привлечено более 40 человек и 15 единиц техники.

Также сообщается, что под завалами могут быть люди.