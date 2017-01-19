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Будівля кінного клубу обвалилась в Росії

Будівля кінного клубу обвалилась в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Бердськові Новосибірської області Росії обвалився кінний клуб, площа обвалу його, за попередніми даними, становить 500 кв. м, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Попередньо, обвалилися конструкції на площі 500 квадратних метрів (з 800). Інформація про потерпілих уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації завалу на місці інциденту вже залучено понад 40 осіб і 15 одиниць техніки.

Також повідомляється, що під завалами можуть бути люди.

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