Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Синоптики прогнозируют, что во второй половине текущей недели температура воздуха в Украине достигнет местами 30-33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 25 августа в северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в западных, днем и в северных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.
26 августа в центральных, Одесской, Николаевской, днем и в северных областях, 27 августа в Украине кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 18-20°, 26 августа в западных областях 7-12°; днем в западных, северных областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, 26 августа на востоке страны до 30°.
А уже 28-29 августа потеплеет. В западной части дожди, местами грозы, при этом днем 28 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 17-23°. На остальной территории без осадков, только днем 28 августа в северных, центральных и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-14°, в южной части 15-21°; днем 25-31°, в юго-восточной части до 33°; в северных области 28 августа 20-25°, 29 августа 22-27°.