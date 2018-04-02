Ким Чен Ын надеется, что концерт артистов из Южной Кореи показал единения корейской нации

“Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын выразил надежду на то, что нынешний визит в Пхеньян художественного ансамбля Южной стороны стал хорошей возможностью продемонстрировать единый облик нации”, — говорится в сообщении.

После концерта Ким Чен Ын обменялся рукопожатиями с каждым из артистов и сделал с ними совместную фотографию, информирует ЦТАК.

Выступление музыкантов с программой “Идет весна” проходило в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. зрителей. В нем принимали участие 160 южнокорейских артистов, в числе которых певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы “Сонё сидэ” по имени Сохён. На мероприятии вместе с северокорейским лидером присутствовала его супруга Ли Соль Чжу, родная сестра Ким Ё Чжон, а также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне.