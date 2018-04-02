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Кім Чен Ин сподівається, що концерт артистів з Південної Кореї показав єднання корейської нації

Київ • УНН

 • 9972 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кім Чен Ин сподівається, що концерт південнокорейських поп-артистів, який відбувся в неділю в Пхеньяні, продемонстрував єднання корейської нації. Про це повідомляє УНН з посиланням на північнокорейське агентство “ЦТАК”.

“Шановний вищий керівник товариш Кім Чен Ин висловив надію на те, що нинішній візит до Пхеньяну художнього ансамблю Південної сторони став доброю нагодою продемонструвати єдиний обличчя нації”, — йдеться в повідомленні.

Після концерту Кім Чен Ин обмінявся рукостисканнями з кожним з артистів і зробив з ними спільну фотографію, інформує ЦТАК.

Виступ музикантів з програмою “Йде весна” проходив в Східно-пхеньянському Великому театрі, розрахованому на 1,5 тис. глядачів. У ньому брали участь 160 південнокорейських артистів, в числі яких співак Чо Ен Пхіль, група Red Velvet і колишня учасниця групи “Соньо Сіде” по імені Сохьон. На заході разом з північнокорейським лідером була присутня його дружина Лі Сіль Чжу, рідна сестра Кім Е Чжон, а також голова президії Верховного народного зібрання (парламенту) КНДР Кім Ен Нам.

Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських поп-музикантів у Пхеньяні.

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