Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек

Число погибших превысило 100 во вторник, после того, как спасатели нашли еще тела в разрушенных зданиях. среди погибших - двое людей на соседнем острове Бали.

При этом тысячи людей из-за землетрясения остались без крова и ждут помощи.

Напомним, 7 августа спасатели на индонезийском острове Ломбок продолжили вытаскивать людей из-под обломков, через два дня после того, как страну поразило землетрясение.