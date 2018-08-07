Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По меньше мере 105 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье на индонезийском туристическом острове Ломбок. Об этом со ссылкой на представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо сообщает Reuters, передает УНН.
Число погибших превысило 100 во вторник, после того, как спасатели нашли еще тела в разрушенных зданиях. среди погибших - двое людей на соседнем острове Бали.
При этом тысячи людей из-за землетрясения остались без крова и ждут помощи.
Напомним, 7 августа спасатели на индонезийском острове Ломбок продолжили вытаскивать людей из-под обломков, через два дня после того, как страну поразило землетрясение.