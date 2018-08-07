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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16151 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77763 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126866 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166242 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140289 просмотра

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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100 человек

Киев  •  УНН

 • 6939 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. По меньше мере 105 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье на индонезийском туристическом острове Ломбок. Об этом со ссылкой на представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо сообщает Reuters, передает УНН.

Число погибших превысило 100 во вторник, после того, как спасатели нашли еще тела в разрушенных зданиях. среди погибших - двое людей на соседнем острове Бали.

При этом тысячи людей из-за землетрясения остались без крова и ждут помощи.

Напомним, 7 августа спасатели на индонезийском острове Ломбок продолжили вытаскивать людей из-под обломков, через два дня после того, как страну поразило землетрясение.

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