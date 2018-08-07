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Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 100 людей

Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Щонайменше 105 людей загинули у результаті землетрусу, який стався у неділю на індонезійському туристичному острові Ломбок. Про це з посиланням на представника агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо повідомляє Reuters, передає УНН.

Кількість загиблих перевищила 100 у вівторок, після того, як рятувальники знайшли ще тіла в зруйнованих будівлях. Серед загиблих - двоє людей на сусідньому острові Балі.

При цьому тисячі людей через землетрус залишилися без даху над головою і чекають допомоги.

Нагадаємо, 7 серпня рятувальники на індонезійському острові Ломбок продовжили витягувати людей з-під уламків, через два дні після того, як країну вразив землетрус.

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