Количество жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 400
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок, которое произошло около недели назад, достигло 387 человек. Об этом в субботу сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает УНН.
"Обновление по состоянию на 11 августа относительно землетрясения на Ломбоке: 387 погибших, 13 688 раненых и 387 067 перемещенных лиц. Повреждены 67 875 домов, 468 школ, 6 мостов, 3 больницы, 10 детских клиник, 15 мечетей, 20 офисных зданий", - сообщил он.
С его слов, губернатор провинции продолжил строк для ликвидации последствий подземных толчков с 12 по 25 августа.
Землетрясение 5 августа на Ломбоке было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.