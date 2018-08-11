Кількість жертв землетрусу в Індонезії наблизилася до 400
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок, який стався близько тижня тому, сягнула 387 людей. Про це в суботу повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо, передає УНН.
"Оновлення станом на 11 серпня щодо землетрусу на Ломбоці: 387 загиблих, 13 688 поранених і 387 067 переміщених осіб. Пошкоджено 67 875 будинків, 468 шкіл, 6 мостів, 3 лікарні, 10 дитячих клінік, 15 мечетей, 20 офісних будівель", - повідомив він.
З його слів, губернатор провінції продовжив строк для ліквідації наслідків підземних поштовхів з 12 по 25 серпня.
Землетрус 5 серпня на Ломбоці був настільки сильним, що відчувався на сусідньому острові Балі, де, за даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, загинули дві людини.