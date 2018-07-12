Число жертв проливных дождей в Японии достигло 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Число жертв проливных дождей на западе Японии достигло 200 человек. Об этом сообщило в четверг Главное полицейское управление Японии, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По состоянию на утро четверга 5600 человек из 16 префектур, расположенных вокруг Окаямы и Хиросимы, находятся в эвакуационных центрах.
В настоящее время группа реагирования на чрезвычайные ситуации генконсульства КНР в Осаке координирует работы по оказанию помощи, эвакуирует граждан Китая из зоны бедствия и принимает другие подобные меры.
Мощные ливни начались в Японии в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.
Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны.
Как сообщал УНН, Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней.