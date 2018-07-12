Кількість жертв проливних дощів в Японії досягла 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кількість жертв проливних дощів на заході Японії досягла 200 осіб. Про це повідомило в четвер Головне поліцейське управління Японії, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Станом на ранок четверга 5600 осіб з 16 префектур, розташованих навколо Окаями і Хіросіми, знаходяться в евакуаційних центрах.
В даний час група реагування на надзвичайні ситуації генконсульства КНР в Осаці координує роботи з надання допомоги, евакуює громадян Китаю із зони лиха і приймає інші подібні заходи.
Потужні зливи почалися в Японії в середині минулого тижня через вплив тайфуну "Прапірун". У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1000 мм опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів.
Приписи про евакуацію отримали близько 5,9 млн осіб в 19 префектурах країни.
Як повідомляв УНН, Канада заявила про готовність допомогти Японії у зв'язку із загибеллю людей через зливи.