Количество задержанных активистов в Москве превысило 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Количество задержанных участников акции против коррупции в Москве превысило 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.
“По данным на 17:00 по московскому времени задержаны более 500 человек”, — сообщили в правоохранительных органах.
В органах предполагают, что относительно большинства из них будут составлены административные протоколы по ст.20.2 КоАП ( “нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”).
Часть будет отпущена после беседы.
“Задержанных доставляют в разные столичные ОВД”, — сообщили в правоохранительных органах.
Ранее СМИ сообщали, в Москве на акциях протеста задержаны 358 человек.
Напомним, 26 марта в центре Москвы были задержаны российского оппозиционера Алексея Навального.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
Как сообщал УНН, полиция заявила о около 8 тысяч активистов в центре Москвы.