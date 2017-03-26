Кількість затриманих активістів у Москві перевищила 500 осіб

“За даними на 17:00 за московським часом затримано більше 500 осіб”, — повідомили у правоохоронних органах.

В органах припускають, що стосовно більшості з них будуть складені адміністративні протоколи за ст.20.2 КоАП (“порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування”).

Частина буде відпущена після бесіди.

“Затриманих доставляють в різні столичні ОВС”, — повідомили в правоохоронних органах.

Раніше ЗМІ повідомляли, у Москві на акціях протесту затримано 358 осіб.

Нагадаємо, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.