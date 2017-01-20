Количество погибших в результате наезда авто на пешеходов в Мельбурне возросло до четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В результате наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на The Age.
Среди четырех погибших 30-летние мужчина и женщина и ребенок. Полиция подтвердила гибель четвертого человека, однако не сообщила ее возраст и пол.
Водитель арестован и находится в больнице после того, как правоохранители прострелили ему руку. В полиции отметили, что мужчина ранее имел проблемы с психическим здоровьем и наркотиками.
Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу, в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека, еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.
Как сообщал УНН, украинцев среди пострадавших в Мельбурне в результате наезда автомобиля на пешеходов нет.