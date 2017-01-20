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Кількість загиблих внаслідок наїзду авто на пішоходів у Мельбурні зросла до чотирьох осіб

Кількість загиблих внаслідок наїзду авто на пішоходів у Мельбурні зросла до чотирьох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у Мельбурні загинуло четверо людей, передає УНН з посиланням на The Age.

Серед чотирьох загиблих 30-річні чоловік і жінка та дитина. Поліція підвердила загибель четвертої людини, однак не повідомила її вік та стать.

Водій наразі арештований та перебуває у лікарні після того, як правоохоронці прострелили йому руку. У поліції зазначили, що чоловік раніше мав проблеми з психічним здоров'ям і наркотиками.

Нагадаємо, автомобіль в центрі австрійського Мельбурна в’їхав в натовп, в результаті наїзду автомобіля на пішоходів загинули три людини, ще 20 отримали поранення, серед яких четверо дітей.

Як повідомляв УНН, українців серед постраждалих у Мельбурні внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів немає.

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