Кількість загиблих внаслідок наїзду авто на пішоходів у Мельбурні зросла до чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у Мельбурні загинуло четверо людей, передає УНН з посиланням на The Age.
Серед чотирьох загиблих 30-річні чоловік і жінка та дитина. Поліція підвердила загибель четвертої людини, однак не повідомила її вік та стать.
Водій наразі арештований та перебуває у лікарні після того, як правоохоронці прострелили йому руку. У поліції зазначили, що чоловік раніше мав проблеми з психічним здоров'ям і наркотиками.
Нагадаємо, автомобіль в центрі австрійського Мельбурна в’їхав в натовп, в результаті наїзду автомобіля на пішоходів загинули три людини, ще 20 отримали поранення, серед яких четверо дітей.
Як повідомляв УНН, українців серед постраждалих у Мельбурні внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів немає.