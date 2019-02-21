Число погибших в результате пожара в Бангладеш - выросло до 70 человек

Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на главу пожарной службы Али Ахмеда, причиной могло стать возгорание баллона с газом.

Напоминаем, жилой дом загорелся 20 февраля около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.