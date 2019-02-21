Кількість загиблих в результаті пожежі у Бангладеш - зросла до 70 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш — місті Дакка — збільшилася до 70. Про це повідомила газета The Bangladesh Observer, інформує УНН.
Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки. На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.
Як повідомляє агентство France Presse з посиланням на главу пожежної служби Алі Ахмеда, причиною могло стати займання балона з газом.
Нагадуємо, житловий будинок загорівся 20 лютого близько 22:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Потім вогонь перекинувся на ще чотири споруди.