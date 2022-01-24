Число вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине приближается к 210 тысячам

КИЕВ. 24 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,46 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - около 209 тысяч человек. При этом в целом сделали более 29,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 22 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.