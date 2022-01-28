Количество специальностей под военным учетом для женщин будет уменьшено: процесс уже начался

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“По призыву женщин: действительно, в марте прошлого года был принят соответствующий закон с изменениями. Действительно, вызвало большой резонанс количество профессий и специальностей, которые обязывали женщин, и был испуг, что они и их работодатели должны будут платить штрафы. Я хочу всех успокоить. Никаких штрафов сегодня никто не будет платить — ни работодатели, ни женщины”, — сказал Резников.

“На сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей, которые нужны сейчас, только исходя из вызовов и угроз и развития Вооруженных сил”, — отметил министр.

“Генеральный штаб ВСУ во исполнение поручения подготовил это уменьшение, оно существенно уменьшено и подано на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и СБУ. После этого оно будет направлено на юстировку в Министерство юстиции и будет обнародовано. Женщины, не переживайте — все в порядке”, — добавил он.

Что было ранее

Несколько недель назад в Министерстве обороны Украины заявили, что работа над упрощением порядка постановки женщин на воинский учет продолжается, и что спешить в территориальных центров комплектования не надо.

В конце прошлого года появился приказ Министерства обороны о существенном расширении перечня профессий, обязывающего женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывал сотни специальностей и профессий. Впоследствии, после общественного резонанса, стало известно, что Министерство обороны Украины намерено пересмотреть список профессий для военного учета женщин в сторону уменьшения.